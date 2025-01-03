Almanya, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere 1000 Euro ödeyecek!

Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ülkelerine dönmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik mali programı genişletmeyi planladığını açıkladı.

“Gelecekte, gönüllü olarak ayrılmak isteyenler için programı genişletmek istiyoruz” diyen İçişleri Bakalığı sözcüsü, Almanya'yı terk etmek isteyen her yetişkin için 200 Euro seyahat masrafı ve 1000 Euro başlangıç masrafı sağlanabileceğini söyledi.

Sözcü, “Durumun daha büyük geri dönüş hareketleri için hala çok belirsiz olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.