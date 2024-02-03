Almanya’da 150 bin kişiden Bundestag önünde ırkçılığa karşı miting

Almanya’da aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) Partisi ve ırkçılığa karşı protestolar sürüyor. AfD Partisi‘nin ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etme planının ortaya çıkmasının ardından başlayan protestoların devamı olarak bugün başkent Berlin’de çoğu Alman 150 bin kişinin katıldığı bir miting gerçekleştirildi.

“Demokrasimiz tehlikede”

Ülke genelinde artan ırkçı politikalara tepki göstermek amacıyla Bundestag önünde bir araya gelen göstericiler yaptıkları açıklamada, Almanya’daki siyasi manzaranın endişe verici boyutlara ulaştığını dile getirdi. Demokrasinin her zamankinden daha fazla korunması gerektiğine değinen göstericiler, “Sağcı ve aşırı sağcı görüşler kamuoyunun desteğini kazanıyor. Irkçılık, anti-Semitizm ve grup temelli insan düşmanlığının diğer biçimleri artıyor. İnsanlar yoksulluk, işsizlik veya evsizlik nedeniyle aşağılanıyor ve sosyal olarak dışlanıyor. İnsan haklarını savunmak sorgulanıyor. Mülteciler kitlesel olarak haklarından mahrum bırakılıyor. Onlar ve onları destekleyen insanlar giderek daha fazla suçlanıyor. Evet demokrasimiz tehlikede" ifadelerine yer verdi.

Başbakanlık Binası ile Federal Meclis Binası arasındaki alanda “El Ele” sloganıyla bir araya gelen göstericiler, üzerinde “Artık Nazilere hiçbir zaman iktidar yok”, “Bütün Berlin Nazilerden nefret ediyor”, “Biz güvenlik duvarıyız”, “AfD alternatif olamaz” yazan pankartlar taşıdı. Genç bir eylemcinin taşıdığı “Naziler Haram” yazan pankart ise dikkat çekti.

Wir sind die Brandmauer“ (Biz güvenlik duvarıyız) adı altında oluşturulan eylemi, nefrete karşı hoşgörü çağrısında bulunduklarını açıklayan yaklaşık bin 700 sivil toplum kuruluşu destekledi. Berlin Polis Sözcüsü Anja Dierschke ise yaptığı açıklamada, “Organizasyona katılımın beklentilerin çok üzerinde olduğunu gördük. Yoğun katılıma rağmen miting herhangi bir aksama veya olay olmadan gerçekleşiyor” dedi.

Öte yandan Almanya’nın 30 farklı şehrinde aynı gün yaklaşık 200 ırkçılığa karşı gösteri daha düzenlendi.

Yabancıların sınır dışı edilmesi planı

Aşırı ırkçı söylemleriyle tanınan ve oyları giderek artan AfD Partisi’nin bazı üyelerinin, geçtiğimiz yıl kasım ayında Potsdam’ın kuzeyindeki lüks bir otelde düzenlenen ve ülkede yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin planlandığı gizli bir toplantıya katıldığı ortaya çıkmıştı. Gizli toplantının ortaya çıkmasının ardından aşırı ırkçı politikaları ve anayasaya aykırı tutumları nedeniyle AfD’nin kapatılması tartışma konusu olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Hamburg’da 50 bin, Berlin ve Münih’te 100 bin kişinin katıldığı AfD aleyhine gösteriler düzenlenmiş, Hamburg ve Münih’teki gösterilere beklenenin üzerinde bir katılım olunca, güvenlik nedeniyle yarıda kesilmişti.