Almanya'da 6 bin 382 Türk hakkında yakalama kararı var

Almanya'da 1 Temmuz itibarıyla yaklaşık 148 bin kişinin yakalanmak üzere arandığı açıklandı. Aşırı sağcı, göç ve İslam karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin yönelttiği soru önergesine Federal Hükümetin verdiği cevaba göre, federal ve eyalet polis teşkilatlarının ortak arama sisteminde kayıtlı, hakkında açık yakalama kararı bulunan kişi sayısı 147 bin 995 oldu.

Arananlardan 128 bin 738'i yabancılar, vatansızlar veya uyruğu bilinmeyen kişiler oldu. Uyruğu bilinenler arasında en büyük grubu 19 bin 257 ile Alman vatandaşları oluşturdu. Bunlar içinde göç geçmişi bulunanların sayısı bilinmiyor.

Romanyalılar ilk sırada

Hakkında yakalama kararı bulunan yabancı ülke vatandaşlarında ilk sırayı 16 bin 281 kişi ile Romanyalılar aldı. Onları 12 bin 828 kişi ile Polonyalılar, 7 bin 343 ile Gürcistan vatandaşları takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 6 bin 382 kişinin de arananlar listesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yakalama kararlarının hangi suçlarla ilgili olduğuna dair bilgi yer almadı.

Federal hükümet, hakkında bir tutuklama kararı bulunduğu için aranan kişi sayısının 1 Nisan'a göre hafif azalma kaydettiğini de belirtti. O tarihte aranan kişi sayısı 148 bin 515 olarak açıklanmıştı.

Hükümet, belirtilen tarihlerdeki sayıların anlık görüntüler olduğunu vurguluyor ve mevcut tutuklama kararlarının hergün yakalanan şüpheliler veya çıkarılan yeni yakalama kararlarıyla değiştiğinin altını ciziyor.

Öte yandan yıllık bazda bakıldığında açık tutuklama emri sayısının genel olarak artış kaydettiği görülüyor. Örneğin 2020'de 93 bin 700 açık yakalama kararı bulunuyorken, 2023'e kadar bu sayı 148 bin 700'e yükseldi; geçen yıl ise 131 bin 300'e geriledi.