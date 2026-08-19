Almanya'da 86 bin kişinin mesleki yeterliliği tanındı, Türkler ilk sırada yer aldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Almanya'da mesleki yeterliliğinin tanınmasını sağlayan kişi sayısı giderek artıyor.

Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından yayımlanan verilere göre, geçen yıl Alman makamları 86 bin 600 kişinin mesleki yeterliliğini tanıdı. Bu sayı, önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.

Buna karşın mesleki yeterliliğini tanınan kişi sayısındaki artış hızının ise yavaşladığı görüldü. Bu kapsamdaki kişi sayısı 2024'te yüzde 25, 2023'te ise yüzde 21 artmıştı.

DW'de yer alan habere göre Almanya, azalan doğum oranı ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle birçok sektörde yurt dışından profesyonellere ihtiyaç duyuyor.

Türkiye ilk sırada

Almanya'da 2025 yılında mesleki yeterliliği tanınan kişiler, menşe ülkeler bakımından sıralandığında ilk sırada Türkiye yer aldı. Geçen yıl Türkiye kökenli 9 bin 800 kişi kabul aldı. Bu, toplam kabul sayısının yüzde 11'ini oluşturdu. Ukrayna ise yaklaşık 8 bin 300 tanınma ile ikinci sırada geldi.

Suriye 6 bin 100, Hindistan ve Tunus ise 5 bin 400'er kabul ile üst basamaklarda görüldü. Özellikle Suriye'den kabul edilen kişi sayısındaki yüzde 42'lik artış dikkat çekti.

Buna karşın 2016-2023 yılları arasında ilk ikide yer alan Bosna Hersek'in 2025'te üst sıralarda yer bulamadığı görüldü.

Sağlık sektörü zirveyi kaptırmadı

Bir önceki yılda olduğu gibi, 2025'te de en fazla mesleki yeterlilik sağlık sektöründe tanındı. İlk sırada 32 bin kabul ile hemşirelik/hastabakıcılık geldi. Doktorlar 13 bin 900 kabul ile ikinci, mühendisler ise 4 bin 600 tanınma ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç meslek grubundaki toplam tanınma sayısı, tüm meslek gruplarındaki kabullerin yüzde 58'ini oluşturdu.