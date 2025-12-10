Almanya’da anket: İktidar partilerinin desteği düşüşte

Forsa araştırma şirketinin RTLve NTV televizyon kanalları için yaptığı ankete göre, AfD yüzde 26 ile birinci sırada yer aldı. Anketlerde, özellikle eylül ortasından beri ilk sırada yer alan AfD'nin oy oranı 23 Şubat'ta yapılan erken seçimde aldığı yüzde 20,8 oy oranının üstünde seyrediyor.

Erken genel seçimde yüzde 28,6 oyla birinci çıkan hükümetin büyük ortağı CDU/CSU, bir önceki haftaya göre bir puan kaybederek yüzde 24 ile ikinci sırada bulunuyor.

SPD ve diğer partilerin son durumu

Hükümetin diğer ortağı SPD yüzde 14 oy oranıyla, erken genel seçimde aldığı yüzde 16,8 oy oranının altında kaldı.

Yeşillerin oy oranı yüzde 12, Sol Partinin oy oranı da yüzde 11 oldu.

Koalisyon hükümetinin önemli siyasi aktörlere duyulan güvenden dolayı CDU/CSU ve SPD'nin oy oranlarının düşük seyretmeye devam ettiği aktarılan ankette, seçimlerin yapıldığı şubattan bu yana CDU/CSU’nun yaklaşık 3,4 milyon, SPD'nin de 1,8 milyon oy kaybettiği belirtildi. Böylelikle hükümeti oluşturan partiler 7 ayda toplam 5,2 milyon oy kaybetmiş oldu.

Yeşillerin de yaklaşık 400 bin oy kaybettiği ifade edilen ankette, AfD’nin ise yaklaşık 1,3 milyon, Sol Partinin de 550 bin oy kazandığı kaydedildi.

Ankette, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e duyulan güvenin Mayıs 2025’e göre Aralık 2025’te 6 puan düşerek yüzde 32'ye gerilediği aktarıldı.

Ülkede uzun bir zamandan beri en popüler siyasetçi olan SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius'a duyulan güvenin de Mayıs 2025’e göre 5 puan azalarak yüzde 62’ye gerilediği belirtilen ankette, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas'a duyulan güvenin 12 puan düşerek yüzde 32'ye, Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'ye duyulan güvenin de 11 puan gerileyerek yüzde 29'a düştüğü kaydedildi.

3-5 Aralık'ta yapılan ankete 1503 kişi katıldı.​​​​​​​