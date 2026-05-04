Almanya'da araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın Leipzig şehrinde bir otomobilin kalabalığın arasında daldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alman basınındaki haberlere göre, şehir merkezindeki bir araç yayaların arasına daldı. Görgü tanıkları, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğunu ifade etti.
Emniyet yetkilileri, çok sayıda yaralı olduğunu doğrularken, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve bölgedeki durumun henüz netlik kazanmadığını açıkladı.