Almanya'da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var

Stuttgart polisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın Olgaeck bölgesinde meydana geldiği ve şehir merkezinde trafik kısıtlamalarının uygulandığı belirtildi.

Polis, aracın sürücüsünün olay yerinde tutuklandığını açıkladı.

3 kişinin durumu ağır

Stuttgart polisi, olayda 8 kişinin yaralandığını, 3 kişinin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı. En az bir kişinin hayatta kalabilmesi için yeniden canlandırma (resüsitasyon) gerektiği belirtildi. Polis, halk için şu an herhangi bir tehlikenin bulunmadığını duyurdu.

3 ay önce de gösteriye bir araç dalmıştı

Almanya, son yıllarda benzer olayların artışına tanık oldu. 13 Şubat'ta Münih'teki bir işçi sendikası gösterisinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 39 kişi yaralanmış, polis 24 yaşındaki Afgan uyruklu bir kişiyi tutuklamıştı. Savcılar, saldırganın İslamcı aşırılıkçı bir motive sahip olduğunu belirtmişti.

Noel pazarına da araç dalmıştı

2024 yılı 20 Aralık'ta ise Doğu Almanya'nın Magdeburg şehrinde bir araç, bir Noel pazarına daldı ve en az beş kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

2022'de de benzer bir saldırı olmuştu

2022 Haziran ayında ise Berlin'de 29 yaşındaki bir adam, aracını bir kalabalığa sürerek bir kişiyi öldürmüş ve onlarca kişiyi yaralamıştı. Polis, sürücüyü 29 yaşındaki bir Alman-Ermeni olarak tanımlamıştı.