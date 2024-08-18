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Almanya'da bir festivaldeki dönme dolapta yangın: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen festivaldeki dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Almanya'da bir festivaldeki dönme dolapta yangın: Çok sayıda yaralı var
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Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen müzik festivalinde yer alan bir dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının polise dayandırdığı haberine göre, Highfield Müzik Festivali'nde bulunan bir dönme dolapta dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İlk belirmelere göre dönme dolabın altında bulunan bir madde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı ve sonra alevler gondola sıçradı.

Olayda en az 23 kişi yaralandı. Aralarında polislerin ve ilk yardım ekibinde yer alanların da bulunduğu 16 kişi hastanede tedavi edildi.

Tedavi edilenler arasında 4'ünün yanıkları bulunduğu, 1 kişinin de düşme sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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