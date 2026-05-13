Almanya'da bir ilk: Cem Özdemir eyalet başbakanı oldu

Almanya'ya 1961'de başlayan Türk iş gücü göçünün 65 yıla dayanan serüveninde gelinen zirvenin adı Cem Özdemir denilebilir.

Bugün 60 yaşında olan Türkiye kökenli siyasetçi, 18 yaşında Alman vatandaşlığına geçtikten sonra ülke siyasetinde sürekli adından söz ettirdi.

Almanya'nın "yeni yerlileri" olan Türkiye kökenliler içinde adını hep ilklere yazdırdı.

Ülkenin Türkiye kökenli ilk federal milletvekillerinden biri oldu. Ardından Türkiye kökenli ilk parti genel başkanı ve Türkiye kökenli ilk federal bakan olarak görev yaptı.

Şimdi de, bugün, ülkenin önemli ekonomi merkezlerinden biri olan Baden-Württemberg Eyaletinin Başbakanı seçildi.

Yine bir ilke imza atarak Almanya'nın Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı unvanını elde eden Özdemir 157 sandalyeli Parlamentoda 93 oy aldı.

Cem Özdemir, 8 Mart'ta yapılan seçimlerde Yeşiller'i Baden-Württemberg'de birinciliğe taşıdı, aynı zamanda ülke tarihinin ilk Türkiye kökenli başbakanı olma fırsatı yakaladı.

Kendini "Anadolulu bir Schwab (okunuşu: Şvab)" olarak tanımlıyor. Schwab, Baden-Württemberg'in yerlileri için kullanılan bölgesel bir kimlik. Özdemir, bölgeye özgü aksanıyla da tanınan bir siyasetçi.

"Memleketim Bad Urach, Türkiye değil"

Özdemir, Anadolu kökenini inkâr etmiyor ancak asıl memleketinin Almanya olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Kendini Alman olarak görmesini bir "entegrasyon başarısı" olarak tanımlanmasına karşı çıkıyor.

Çünkü hiçbir zaman entegrasyona ihtiyaç duymadığını, başından beri memleketinin Almanya olduğunu söylüyor.

Almanya'da göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı AfD'nin bazı siyasetçileri 2018'de Özdemir'in "memleketi Türkiye'ye dönmesi gerektiğini" savunduğunda Federal Meclis'te şu yanıtı vermişti:

"Gelecek cumartesi yine memleketime gidiyorum. Stuttgart'a uçacağım, banliyö trenine bineceğim ve Bad Urach son durağında ineceğim. Burası benim Schwabe'deki (bölge ismi olarak) memleketim ve orayı sizden koruyacağım."

Türk işçi ailesinin oğlu

Özdemir'in ailesi 1960'ların başında Anadolu'dan Almanya'ya "misafir işçi"olarak göç etti. Babası Tokatlı, annesi İstanbullu.

Almanya'da tanışıp evlenmişler. "Misafir işçi" ifadesi, o dönem Almanya'ya çalışmak üzere gelenlerin geçici olduğu varsayımını taşıyordu. Ancak çoğu gibi Özdemir'in ailesi de dönmedi. Babası tekstil fabrikasında çalıştı, annesi küçük bir terzi dükkânı işletti.

Aralık 1965'te Stuttgart yakınlarındaki Bad Urach'ta doğan Özdemir, 16 yaşında siyasete girdi, 18 yaşında Alman vatandaşlığına geçti.

Eğitimci oldu, ardından üniversitede sosyal pedagoji eğitimi aldı. 1981'de henüz yeni kurulan Yeşiller Partisi'ne katıldı. İkinci evliliğini sürdüren Özdemir'in ilk evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

Mil skandalı ve istifa

DW Türkçe'den Tuncay Yıldurım'ın haberine göre Yeşiller içinde her zaman pragmatik, "reel siyaset" çizgisinde yer aldı. 1994'te henüz 30 yaşına basmadan Federal Meclis'e seçildi. 1998'de Yeşiller ilk kez iktidar ortağı olduğunda iç politika sözcüsü oldu.

Ancak 1998–2005 arasındaki SPD-Yeşiller koalisyonu döneminde kariyerinde bir kırılma yaşandı. 1999'da resmi seyahatlerde biriken uçuş millerini özel amaçla kullandığı ortaya çıktı.

Özdemir hatasını kabul etti ve milletvekilliğinden istifa etti.

Siyasete bir süre ara verdikten sonra 2004'te Avrupa Parlamentosu'na seçildi. Ardından Yeşiller'in eş genel başkanı oldu.

2017'de Katrin Göring-Eckardt ile birlikte federal seçimlerde partinin başbakan adayı ikilisi olarak yarıştı. 2021'de SPD-Yeşiller-FDP koalisyonunun kurulmasının ardından

Federal Tarım Bakanı oldu. Önceki hükümetin son aylarında eğitim bakanlığını da birlikte yürüttü.

Erdoğan ve Putin'e hep mesafeli oldu

Özdemir, Almanya'da birçok hükümet temsilcisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkiler kurduğu dönemlerde bile Kremlin'e yönelik sert eleştirileriyle biliniyordu. Temmuz 2021'de, yani Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırısından önce, Alman kamuoyunun Putin'e karşı "naif" bir bakışa sahip olduğunu söylemişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileriyle de sık sık gündeme geldi. Özellikle Türkiye'de askerlik hizmetini reddedenler için yaptığı çağrılar nedeniyle Hürriyet gazetesi tarafından sıkça hedef alındı.

Özdemir, yıllar boyunca hem Almanya'da hem Türkiye'de farklı kesimler tarafından zaman zaman sahiplenildi, zaman zaman eleştirildi. Kimi zaman "Türk kimliğini terk etmekle", kimi zaman "Türkiye'yi eleştirmekle" suçlandı.

Ancak tüm bu tartışmalara rağmen Baden-Württemberg'de hem kırsalda hem şehirde geniş bir saygı gördü. Çok dilli olması ve Schwabe aksanıyla konuşmaktan çekinmemesi, eyaletteki farklı toplumsal kesimlerde sempati topladı.

2021 federal seçimlerinde Stuttgart'taki seçim bölgesinde oyların yüzde 40'ını alarak doğrudan milletvekili seçildi. Bu, Yeşiller'in Almanya genelindeki en yüksek doğrudan seçim sonucu oldu.

Baden-Württemberg'de 8 Mart 2026'daki eyalet seçimleri kampanyasında Yeşiller, kampanyayı tamamen Özdemir'in üzerine kurdu.

Bu strateji başarılı oldu. Eyaleti kimin yöneteceği sorusu netleşirken Özdemir'in muhafazakâr CDU adayı Manuel Hagel'e karşı belirgin bir üstünlük sağladığı görüldü. Bu durum seçim başarısında belirleyici oldu.

Özdemir bir Yeşiller ideoloğu değil. Yeni kurulacak Yeşiller- CDU koalisyonunun protokolünde de bu pragmatizm görülüyor.

Ekonominin güçlendirilmesi ve istihdamın korunması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

"Başbakan" Cem Özdemir'i neler bekliyor?

Yeşiller ile CDU'nun haftalar süren ve zaman zaman zorlu geçen müzakereleri sonucunda ortaya çıkan koalisyon sözleşmesi, Baden-Württemberg'in önümüzdeki beş yılını şekillendirecek kapsamlı bir program sunuyor. 160 sayfayı aşan bu metin, eyalette ücretsiz ve zorunlu son anaokulu yılı uygulamasını içeriyor.

Ayrıca iki parti, Baden-Württemberg'in 2040 yılına kadar iklim nötr olma hedefini koruyor. Bu tarih, Almanya'nın federal hedefinden beş yıl daha erken.

Sanayi bölgesi olan eyalette ekonomi başlığı da sözleşmede geniş yer buluyor.

Buna göre şirket kuruluşlarının iki gün içinde tamamlanması, anahtar teknolojilerin özel olarak desteklenmesi ve bürokrasinin azaltılması planlanıyor.

Koalisyon sözleşmesine yönelik eleştiriler ise özellikle Yeşiller'in gençlik örgütü Grüne Jugend'dan geldi.

Eyalet gençlik sözcüsü Jaron Immer, Stuttgart'taki parti kongresinde sözleşmeyi "öncelikle bir uzlaşı belgesi" olarak nitelendirdi.

Yeşiller'in daha yüksek bir iddiayla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Immer, sözleşmede daha "ambisyonlu" maddelerin bulunmadığını, özellikle eyaletin borçlanma imkânlarını kullanmayı peşinen reddetmenin ve iklim politikalarında sektörel hedeflerin kaldırılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Cem Özdemir'i başbakan olarak yoğun bir gündem bekliyor.

Hem iklim hedeflerinin hızlandırılması hem ekonomik dinamizmin artırılması hem de koalisyon içi dengelerin korunması önümüzdeki dönemin belirleyici başlıkları olacak.

Özdemir'in pragmatik siyasi çizgisi, bu geniş kapsamlı sözleşmenin uygulanmasında önemli bir sınav niteliği taşıyacak.