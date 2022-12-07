Almanya'da 'darbe hazırlığı' yapan gruba operasyon

Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

Hükümetten açıklama

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, Almanya devletinin güçlü olduğunu ve demokrasi düşmanlarına karşı devleti koruduklarını söyledi.

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba yönelik ülke çapında bu sabah bir operasyon yapıldığını aktaran Faeser, "Federasyon ve eyaletlerdeki 3 binden fazla güvenlik görevlisine bugün demokrasimizi korumak için gösterdikleri tehlikeli kararlılık için çok teşekkür ediyorum. Federal savcının yönetimindeki federal ve eyalet güvenlik makamları birlikte mükemmel bir şekilde çalıştılar." diye konuştu.

Faeser, soruşturmanın Alman İmparatorluğu (Reichsbürger) fikrini savunan bir gruptan gelen terör tehdidine karşı yürütüldüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün ortaya çıkarılan şüpheli terör örgütü, şiddet içeren darbe hayalleri ve komplo ideolojileri tarafından yönlendirilmektedir. Darbe planlarının ne kadar ilerlediğine dair net bir tablo var ancak bu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak. Militanlar demokrasiye, devletimize ve toplumumuzu savunan insanlara duydukları nefrette birleşmişlerdir. Bu nedenle bu tür girişimlere karşı hukukun üstünlüğünü savunarak harekete geçiyoruz. Bu sert tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz."