Almanya’da döner fiyatlarında rekor artış: Mekanlar danadan vazgeçti

Almanya'da son yıllarda sığır çiftliklerinin kapanması ve hayvanlar arasındaki hastalıklar, et arzında ciddi bir düşüşe yol açtı. Bu durum, döner fiyatlarının son üç yılda 4 eurodan 10 Euro'ya çıkmasına neden oldu. Artan enerji ve hammadde maliyetleri de bu fiyat artışında etkili oldu.

"Sadece tavuk ve hindi döner satıyoruz"

Münih’te de birçok işletmeci dana etli döneri menülerinden kaldırıyor. İsmini vermek istemeyen bir döner işletmecisi, “Bunun için müşterilerimden 10 Euro talep etmem gerekir, bunu da kimse ödemez” diyerek artık sadece tavuk ve hindi döneri sattığını anlatıyor.

Medyascope’da yayınlanan habere göre, Döner Üreticileri Birliği Sözcüsü Erdoğan Koç’a göre, ekmek arası döner fiyatı kısa vadede 10 Euroyu bulabilir, orta vadede ise daha da yukarı çıkabilir.

"Çiftçiler sektörden uzaklaştı"

2014’te 12,7 milyon sığır bulunan Almanya’da, 2024 verilerine göre bu sayı 10,5 milyona düştü. Yüzde 17’lik azalma, kesimlik hayvan arzını ciddi şekilde daralttı. Piyasa uzmanı Albert Hortmann-Scholten, çiftçilerin neden hayvancılığı bıraktığı sorusunu “ekonomik durum” diye yanıtlarken, tarım piyasasındaki fiyat dalgalanmaları, çiftçileri sektörden uzaklaştırıyor.

İşgücü sıkıntısı da yaşanan fiyat artışlarında önemli rol oynuyor. Doğu Almanya’da bazı çiftlikler, çalışacak insan bulamadıkları için sığır sürülerini tamamen elden çıkarıyor.

"Et sektöründe sürekli fiyat baskısı var"

Döner Üreticileri Birliği, AB’nin karbon emisyonlarını azaltma politikasının sadece Almanya’da değil, Hollanda, Belçika, Fransa ve Polonya gibi önemli et üreticisi ülkelerde de hayvancılığı etkilediğini savunuyor. Koç, “Arz daralması ve sabit yüksek talep, et sektöründe sürekli fiyat baskısına neden oluyor” diyor.