Almanya'da döner kebap fiyatlarındaki artış durmuyor: Fiyatlar yüzde 75 arttı, gençler isyanda

Almanya'nın birçok şehrinde döner dükkanları sokakları doldururken, günlük tüketilen iki milyon döner kebap, ülkenin kültürel bir simgesi haline geldi.

1970'lerde Batı Berlin'deki Türk göçmenler tarafından icat edilen bu lezzetli yemek, aynı zamanda Almanya'daki Türk göçünün kültürel etkisinin bir sembolü.

Ancak son zamanlarda döner kebap, artan maliyetlerin sembolü olarak dikkat çekiyor. Bir endüstri derneğine göre, Almanya'da günde iki milyon döner kebap tüketilmekte ki bu, 83 milyon nüfuslu bir ülke için oldukça fazla bir rakam.

Döner kebap, 2022'de yapılan bir ankete göre, ülkenin en popüler fast food yemeği olarak eski gözde olan sosisli'nin ("currywurst") yerini bile almış durumda.

Ancak euronews'in haberine göre döner kebap fiyatları 2016'dan bu yana yüzde 75 artarak 3,50 Euro'dan 7,50 Euro'ya yükseldi. Bu artış, gençler arasında ciddi bir memnuniyetsizliğe yol açtı.

Politico'ya konuşan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, “Eskiden öğle arasında haftada iki kez döner kebap yerdim, ama artık mümkün değil,” diyerek döner kebap fiyatlarındaki artışın etkisini dile getirdi. Bir başka öğrenci ise “Döner kebapların 3,50 Euro'ya satıldığı zamanı hala hatırlıyorum,” diyerek artan fiyatlardan şikayet etti.

Fiyat frenlenmeli çağrısı

Sol görüşlü Die Linke partisi, döner kebap için bir “fiyat freni” çağrısında bulunarak, döner fiyatlarının maksimum 4,90 Euro olarak belirlenmesini talep etti. Bu öneri, Almanya'da yılda tüketilen 1,3 milyar döner kebap göz önüne alındığında, devlete yıllık 4 milyar Euro maliyet getirecektir.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gençlerin döner kebap fiyatlarına ilişkin taleplerine yanıt vererek, “Bir fiyat freni olmayacak. Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz,” dedi. Scholz, enflasyonun düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Nisan ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında kendisine ikram edilmek üzere Berlin'den 60 kilogram döner kebap taşınmştı.