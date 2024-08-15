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Almanya'da dört havalimanında uçuşlar durdu

Almanya'da iklim aktivistlerinin düzenlediği eş zamanlı eylem nedeniyle dört farklı havalimanında uçuşlar aksadı.

Haber Merkezi
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Almanya'da dört havalimanında uçuşlar durdu
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Almanya'da iklim aktivistleri dört havalimanında eş zamanlı eylem düzenledi, bazı uçuşlar aksadı.

"Letzte Generation" (Son Nesil) adlı grup üyesi toplam sekiz kişi Köln-Bonn, Nürnberg, Stuttgart ve Berlin havalimanlarında aprona girmeyi başardı. "Petrol öldürür" yazılı pankart taşıyan eylemciler ellerini asfalt zemine yapıştırdı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Nürnberg'de uçuşlar bir saatten fazla yapılamadı; altı uçuş ertelendi, biri iptal edilirken iniş için yaklaşmakta olan bir uçak da başka bir havalimanına yönlendirildi. Köln-Bonn havalimanında da uçuşlar normale döndü ancak sabah erken saatte yaşanan aksaklığın etkisiyle gün boyu rötarların sürmesi bekleniyor.

Berlin-Brandenburg havalimanında çitleri keserek aprona giren iki kişi hızla gözaltına alındı, uçuşların etkilenmediği belirtildi. Stuttgart havalimanında ise uçakların taksi yolunu kapatan iki eylemci polis tarafından fark edilince uçuşlar aksamadan önlem alındı.

Berlin'de aktivistler havalimanı etrafındaki telleri keserek aprona girdi.

Alman siyasetçiler havalimanlarının daha iyi korunmasını ve bu tür eylemlere yönelik daha sert cezalar talep ediyor. Son Nesil üyeleri ülkenin en yoğun havalimanı Frankfurt'ta geçen ay peş peşe iki gün benzer eylem düzenlemiş, uçuşların aksamasına yol açmıştı.

Bakanlık bu eylemlere karşı cezaları ağırlaştırma hazırlığında

Sosyal medya sitesi X'te bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Nancy Faeser pistlere girmenin "suç, tehlikeli ve aptalca" olduğunu söyledi. Bakanlık uçuş güvenliğini riske atan eylemlere yönelik hapis cezalarının ağırlaştırılmasına çalışıyor.

Eylemciler Alman hükümetinden 2030 yılında fosil yakıt kullanmayı tamamen bırakmasını talep ediyor.

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