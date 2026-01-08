Almanya'da "Elli" kar fırtınası: Eğitime ara verildi, Merz'in ziyareti iptal edildi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Almanya’da dondurucu soğuklar hayatı felç etti. "Elli" olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin yol açtığı kar fırtınası etkisini göstermeye başladı. İlk olarak ülkenin kuzeyinde etkili olmaya başlayan ‘Elli’ fırtınası nedeniyle Hamburg şehrinde okullar bugün ve yarın tatil edildi.

Kentte ana arterlerde bazı yollar kapandı, toplu taşımada büyük aksamalar yaşandı. Hamburg limanına ulaşmak isteyen nakliye kamyonları ise yollarda mahsur kaldı. Hamburg genelinde cuma ve cumartesi günleri defin ve cenaze törenleri de iptal edildi. Yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle 33 defin işlemi ile 13 cenaze töreninin durdurulduğu kentte mezarlıklar 11 Ocak Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere kapatıldı.

86 yaşındaki adama kar küreme aracı çarptı

Aşağı Saksonya eyaletinde de yoğun kar nedeniyle birçok okulda eğitime ara verildi. Baden-Württemberg eyaletinde ise kaldırımda yürüyen 86 yaşındaki adama bir otoparkı temizledikten sonra caddeye çıkan kar küreme aracı çarptı. Yaşlı adam kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başbakan Merz programını iptal etti

Almanya’da sert kış koşulları ve kapanan yollar nedeniyle Başbakan Friedrich Merz’in bugün Mainz şehrine gerçekleştireceği ziyaret de iptal edildi. Merz, Mainz şehrinde partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin(CDU) toplantısına katılmayı planlıyordu. Toplantının cuma ve cumartesi günleri basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi ve 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyordu.

Ulaşımda aksamalar

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB), Hamburg başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki kentlere yönelik tren seferlerinde 11 Ocak Pazar gününe kadar gecikmeler ve iptaller olabileceğini, sefer sayılarının da azaltılabileceğini duyurdu.

Alman Futbol Federasyonu ise Alman Birinci Ligi (Bundesliga) maçlarının planlandığı gibi oynanacağı, ancak ülkenin kuzeyindeki şehirlerdeki karşılaşmaların iptal edilip edilmeyeceğinin günlük olarak değerlendirileceğini aktardı.

Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde "kaos" uyarısı

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) cuma günü Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde şiddetli kar fırtınası, buzlanma ve hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşeceği uyarısı yaptı. Her iki eyalette yoğun yağış olacağı, kar kalınlığının 15 ila 20 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtildi. Eyaletlerin Ulaştırma Senatörleri ise halka cuma günü "evde kalın" çağrısı yaptı. Trafik kazası, düşme ve yaralanmalar nedeniyle bölge hastanelerinin yoğun olmasının beklendiği de kaydedildi.

Almanya'daki zorlu hava şartlarının cuma günü tüm ülke genelinde etkili olacağı, ulaşımda ciddi aksamalara, buzlanma ve kazalara neden olabileceği belirtildi. Alman Meteoroloji Dairesi Almanya’da benzer sert kış şartlarının son olarak 2010 yılında görüldüğünü bildirdi.