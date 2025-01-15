Almanya'da Elon Musk'a tepki büyüyor! Federal Savunma Bakanlığı X hesabını kapattı

Avrupa'da Elon Musk'a tepkiler sürüyor. Kamu kurumları dahil, üniversiteler tek tek X hesaplarını kapatıyor. Almanya Federal Savunma Bakanlığı da, bugünden itibaren X sosyal medya hesabını askıya aldığını ve bu hesaptan paylaşım yapmayacağını duyurdu.

"Objektif bir diyalog kurmak giderek zorlaşıyor"

Almanya Federal Savunma Bakanlığı, resmi X hesabından son paylaşımını yaptı.

Paylaşımda, "Değerli takipçilerimiz, X hesabımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alıyoruz ve bundan sonra aktif olarak hiçbir şey paylaşmayacağız. Bu adımı atmaya karar verdik çünkü burada objektif bir diyalog kurmak giderek zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Whatsapp kanalı açıldı

"Sizleri gelecekte bizi yeni Whatsapp kanalımızdan takip etmeye davet ediyoruz." denilen paylaşımda, "Gelecekte dezenformasyon kampanyaları gibi istisnai durumlarda X'e yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde, kararla ilgili yapılan açıklamada ise "Açık olan bir şey var ki, bir sosyal medya kanalı tek başına bir bakanlığın tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İş alanı içerisinde şeffaf ve yaygın iletişimin sağlanması amacıyla farklı iletişim biçimleri ve dağıtım kanalları gelecekte de tercih edilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Diğer sosyal medya platformlarda paylaşımlar sürecek

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın yayımladığı basın bültenlerinin yanı sıra mevcut Instagram hesabı ve Youtube gibi diğer sosyal medya platformlarından bazı duyuru ve paylaşımlara devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

60'tan fazla üniversite ve yüksek okul X'i bırakmıştı

Daha önce de Almanya'da 60'tan fazla üniversite ve yüksek okul, sosyal medya platformu X'i bırakma kararı almıştı.

Söz konusu üniversitelerden yapılan ortak açıklamada, çeşitliliği, özgürlüğü ve bilimi teşvik eden değerlerin artık X'te mevcut olmadığı gerekçesiyle platformdan çıktıkları belirtilmişti.

Avrupalı siyasetçileri hedef alan paylaşımlarla başladı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk'a yönelik tepkiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini öven ve bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan paylaşımlarıyla başladı.

Musk'ın Avrupa’da aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları tepki çekti ve Avrupalı liderler milyarderi "seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle" suçladı.

Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırdı.