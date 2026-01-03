Almanya'da en yüksek maaşı Türkler almıyor: Hangi ülke vatandaşları çok kazanıyor?

Almanya’da yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede çalışan yabancı gruplar arasında en yüksek ortalama gelirin Hindistan kökenlilere ait olduğunu ortaya koydu. İş dünyasına yakınlığıyla bilinen Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) yayımladığı güncel rapora göre, 2024 yılında Hindistan kökenli çalışanların ortalama brüt maaşı 5 bin 393 Euro olarak hesaplandı.

Bu grubu 5 bin 322 Euro ile Avusturya kökenliler, 5 bin 307 Euro ile ABD’liler ve 5 bin 233 Euro ile İrlandalılar izledi. Aynı dönemde Alman vatandaşlarının ortalama brüt geliri 4 bin 177 Euro seviyesinde kalırken, Almanya’daki tüm yabancı kökenli çalışanların ortalama maaşı ise 3 bin 204 Euro olarak belirlendi.

Hindistanlılar neden zirvede?

DW’in aktardığı IW raporu, Hindistan kökenli çalışanların gelir düzeyindeki bu farkın temel nedenini mesleki dağılıma bağlıyor. Almanya’da yaşayan birçok Hindistan vatandaşı, MINT olarak kısaltılan matematik, bilişim, doğa bilimleri ve teknoloji alanlarında istihdam ediliyor. Bu alanlarda çalışan Hindistanlıların sayısı 2012-2024 döneminde yaklaşık dokuz kat artarak 32 bin 800’ün üzerine çıktı.

25-44 yaş grubunda tam zamanlı çalışan Hindistanlıların yaklaşık üçte biri, yüksek katma değerli bu sektörlerde görev alıyor. Bu durum, maaş ortalamasının yukarı taşınmasında belirleyici bir rol oynuyor.

Eğitim, araştırma ve inovasyon etkisi

Raporda, Almanya’daki Hindistan kökenli çalışanların artan etkisinin, ülkede eğitim gören Hintli öğrenci sayısındaki güçlü yükselişle de doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanıyor. Almanya’ya eğitim için gelen çok sayıda Hindistanlı öğrencinin mezuniyet sonrası ülkede kalmayı tercih ettiği, araştırma ve inovasyon faaliyetlerine önemli katkılar sunduğu belirtiliyor.

IW verilerine göre, Hindistan kökenli mucitlerin Almanya’da yaptığı yıllık patent başvuruları, 2000-2022 yılları arasında 12 kat artış gösterdi.

“Nitelikli göç olmasaydı büyüme zorlaşırdı”

IW uzmanı Axel Plünnecke, nitelikli göçün Alman ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Özellikle MINT mesleklerinde ve inovasyon alanlarında, nitelikli göç olmadan ekonomik büyüme bugün neredeyse mümkün olmazdı” değerlendirmesinde bulundu. Plünnecke, Hindistan’dan Almanya’ya yönelen uzman göçünü “özel bir başarı hikayesi” olarak tanımladı.

Yüksek maaşların bir diğer nedeninin ise, Avusturya ve ABD’den gelen çalışanlarda da görüldüğü üzere, bu nitelikli iş gücünün çoğunlukla yüksek ücretli ve ekonomik açıdan güçlü büyük şehirleri tercih etmesi olduğu ifade ediliyor.

MINT mesleklerinde yabancı istihdam arttı

Alman hükümeti, 2012 yılından bu yana özellikle akademik MINT branşlarında üçüncü ülkelerden nitelikli uzman çekmeye yönelik çeşitli programlar yürütüyor. Bu politikaların etkisiyle, son yıllarda 25-44 yaş grubundaki tam zamanlı çalışanlar arasında MINT mesleklerindeki istihdam yapısı belirgin biçimde değişti.

2024 sonu itibarıyla Almanya’da bu yaş grubundaki tüm tam zamanlı çalışanların yüzde 7,6’sı akademik MINT alanlarında istihdam edildi. Bu oran Alman vatandaşlarında yüzde 7,7, yabancı çalışanlarda ise yüzde 7,3 olarak kaydedildi.

Akademik MINT mesleklerinde Hindistanlıların ağırlığı dikkat çekiyor. 25-44 yaş grubundaki tam zamanlı çalışan Hindistanlıların yüzde 30,7’si bu alanlarda çalışıyor. Çin kökenlilerde bu oran yüzde 24, Brezilya kökenlilerde yüzde 20,8, Rusya kökenlilerde yüzde 18,9, İran kökenlilerde yüzde 17,3, Fransa kökenlilerde yüzde 16,2, ABD kökenlilerde yüzde 15,3, Latin Amerika (Brezilya hariç) kökenlilerde yüzde 15,1, İngiltere ve İrlanda kökenlilerde yüzde 14,9, Kuzey Afrika kökenlilerde ise yüzde 14,8 olarak belirlendi.

Raporda, Hindistan, Latin Amerika, Rusya, Türkiye ve Kuzey Afrika kökenliler arasında akademik MINT mesleklerindeki istihdamın son yıllarda hızla arttığına dikkat çekilirken, Türkiye kökenli çalışanların maaş düzeyine veya oranlarına ilişkin ayrıca bir veri paylaşılmadı.

En düşük gelir hangi ülkelerden?

Araştırmada, Almanya’da en düşük ortalama gelire sahip çalışan grupları da sıralandı. Buna göre, 2 bin 681 Euro ile Bulgaristan, 2 bin 762 Euro ile Romanya ve 2 bin 750 Euro ile Suriye kökenli çalışanlar listenin alt sıralarında yer aldı.

Bu gruplardaki düşük gelir seviyesinin, söz konusu çalışanların yüzde 50’ye varan oranlarda, kalifiye olmayan ve “yardımcı işler” olarak tanımlanan alanlarda istihdam edilmesinden kaynaklandığı ifade edildi.