Almanya'da enflasyon düşmeyecek

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), enerji veya ham madde gibi maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmak isteyen Alman şirketlerin sayısının son zamanlarda azaldığını duyurdu.

Ifo, şirketlerin fiyat beklentilerine yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, aralıkta Almanya'daki şirketlerin yüzde 40,3'ü gelecek 3 ayda fiyatlarını büyük ölçüde artırmak istediğini belirtti. Kasım ayında bu oran yüzde 46,2 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu oran imalat sektöründe kasımdaki 53,3 puandan aralıkta 42 puana geriledi. Hizmet sektöründe ise 41,4 puandan 38,1 puana indi.

En büyük fiyat artışlarını gıda perakendecilerinin planlaması dikkati çekti.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önümüzdeki aylarda kademeli olarak yavaşlayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte enflasyon oranları yüksek kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ısıtma faturalarının devlet tarafından ödenmesinin etkisiyle Aralık 2022'de yüzde 8,6'ya gerilemişti. 2022'de ortalama enflasyon, yüzde 7,9'a çıkarak 1951'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.