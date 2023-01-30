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Almanya'da enflasyon teknik arıza verdi

Almanya'da 31 Ocak'ta açıklanması beklenen ocak ayı enflasyonu, teknik sebeplerden ötürü haftaya ertelendi.

Haber Merkezi
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Almanya Federal İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada, veri işlemeyle ilgili teknik sorunlar nedeniyle ocak ayı enflasyon verilerinin yayınlanmasını erteleyeceğini duyurdu.

Verilerin önümüzdeki hafta yayınlanacağı, kesin tarihin cuma günü açıklanacağı bildirildi.

Almanya, ocak ayı tüketici fiyat endeksi verilerini normal şartlar da yarın açıklayacaktı.