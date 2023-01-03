Almanya'da enflasyon yüzde 7,9

Almanya'da Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ısıtma faturalarının devlet tarafından ödenmesinin etkisiyle Aralık 2022'de yüzde 8,6’ya geriledi. Böylece 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9’a çıkarak 1951’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2022’de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek yüzde 8,6 oldu.

Yıllık enflasyona ilişkin beklenti aralıkta yüzde 9,1'e inmesi yönündeydi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,8 geriledi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 24,4 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20,7 ve hizmetlerde yüzde 3,9 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalırken, yıllık yüzde 9,6 yükseldi. AB uyumlu verilere göre ortalama enflasyon ise 2022'de yüzde 8,7'ye çıktı.

Destatis, 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 7,9’a çıkarak 1951’ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021’de ortalama enflasyon yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçmişti.