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Almanya'da, Fas vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Almanya, İspanya'dan iade edilen Fas vatandaşı Youssef El A'yı, Fas istihbaratı adına casusluk yaptığı gerekçesiyle Frankfurt Havalimanı'nda tutukladı.

Haber Merkezi
AA
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Almanya'da, Fas vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı
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Almanya Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Youssef El A'nın Frankfurt Havalimanı'nda tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Youssef El A'nın, Ocak 2022'den bu yana Fas istihbarat servisleri için çalıştığı belirtildi.

Youssef El A'nın, daha önce benzer faaliyetlerden dolayı Almanya'da hüküm giymiş Mohamed A. ile iş birliği içinde Faslı "Hirak" hareketi mensuplarına ait bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Alman makamları casusluk soruşturması kapsamında Youssef El A. hakkında Avrupa'da tutuklama emri çıkartmıştı.

Youssef El A, İspanya polisi tarafından Aralık 2024'te İspanya'da tutuklanmıştı.

 

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