Almanya’da “feminist dış politika” rehberi paylaşıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) Aralık 2021’de kurduğu koalisyon hükümetinin protokolünde "dünyada kadınların ve kız çocuklarının haklarını, kaynaklarını ve temsilini güçlendirmek ve sosyal çeşitliği teşvik etmek için feminist dış politika oluşturulacağı taahhüdünü" yerine getirmek amacıyla bir rehber hazırladığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, rehberin hedefleri ve ilkelerini kamuoyuna açıkladı. Baerbock, "Feminist dış politika siyasi faaliyetlerimizin tüm alanlarını kapsayacak." dedi.

Barış misyonlarından insani yardıma kadar her alanda toplumsal cinsiyete duyarlı çözümleri teşvik edeceklerini anlatan Baerbock, "Feminist dış politika pragmatik bir yaklaşım izleyecektir. Amacımız sıradan insanların somut sorunlarını ele almaktır. Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor, onların karşılaştığı zorluklar ve sorunlar dikkate alınmalıdır. Bu gerçek insanlarla, gerçek sorunlarla ilgili." diye konuştu.

Baerbock, "Biz devrim çağrısı yapmıyoruz, apaçık ortada olan bir şeyi yapıyoruz. Anayasa ve İnsan Hakları Beyannamesinde yazılı olanlar uygulanıyor. Feminist dış politika ve kalkınma politikasının gelecekte dış politika faaliyetlerinin tüm alanlarına yayılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Feminist dış politika hedefleri

Rehberde, feminist dış politikanın tüm insanların aynı haklara sahip olduğu ve aynı özgürlükleri ve fırsatları hak ettiği düşüncesine dayandığı ifade edildi.

Tüm insanların siyasi, sosyal ve ekonomik hayata katılabildiği toplumların daha barışçıl ve müreffeh olduğunun kabul ediği aktarılan rehberde, “Feminist dış politika dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefliyor.” ifadesi kullanıldı.

Rehberde, bu politikayla tüm insanların hayatın her alanında eşit olarak temsil edilmesinin ve herkesin kaynaklara eşit erişiminin sağlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Güvenlik politikasındaki karar verme süreçlerinin kapsayıcı hale getirilmesi halinde barış ve güvenliğin daha sürdürülebilir olacağı belirtilen rehberde, "Kadınların daha fazla katılımı daha fazla güvenlik sağlar.” denildi.

Rehberde, çeşitliliği teşvik etmenin feminist dış politikanın hedefi olduğu vurgulandı.​​​​​​​