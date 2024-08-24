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Almanya'da festivale saldırı! Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Solingen kentindeki şehir festivalinde bir kişinin rastgele bıçaklı saldırıda bulunması sonucu ölü ve yaralıların olduğu, saldırganın kaçtığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Almanya'da festivale saldırı! Ölü ve yaralılar var
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Alman basınında yer alan haberlere göre Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Olayda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

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