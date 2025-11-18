Almanya'da Filistin destekçileri Başbakanlık binasına kırmızı boyayla "failler" yazdı

"Peacefully Against Genocide" grubu aktivistleri, Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Aktivistler binanın ön cephesine kırmızı boyayla "failler" (Taeter) yazdı ve el izlerini sürdü.

Olay yerine gelen polisler, aktivistlere yönelik işlem yaptı.

Grup üyelerinden Elsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peacefully Against Genocide" grubu aktivistlerinin Alman hükümetinin İsrail'e uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı almasından dolayı Başbakanlık binasının duvarına "failler" yazdığını belirtti.

"Bir aydan daha az bir sürede ateşkes 282 kez ihlal edildi"

Alman hükümetinin kararına gerekçe olarak ateşkese iyi bir şekilde uyulduğunu gösterdiğini aktaran Elsa, ancak bir aydan daha az bir sürede ateşkesin 282 kez ihlal edildiğini bildiklerini ifade etti.

Elsa, "Alman hükümetinin tepkisi ise kısıtlamayı kaldırmak ve İsrail'e normal şekilde silah tedarik etmeyi sürdürmek oldu, soykırımcı bir hükümete." şeklinde konuştu.

Dün bir okulun bombalandığını, 13 öğrenci ve öğretmenin hastanede olduğunu belirten Elsa, Gazze'de hastanelerin de kalmadığına dikkati çekti.

Elsa, "Alman hükümeti bu soykırımcı hükümete silah göndermeye devam ediyor ve biz buna izin veremeyiz. Bu yüzden bugün aktivistler duvara 'failler' yazdı çünkü burada yaşadığımız için bir sorumluluğumuz var." dedi.

"Hükümetin bizim adımıza soykırıma ortak olmasını istemiyoruz"

Alman hükümetinin İsrail'e destek vermeyi ve silah sağlamayı bırakmasını talep ettiklerini vurgulayan Elsa, "Hükümetin bizim adımıza soykırıma ortak olmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.