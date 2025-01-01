Almanya'da havai fişek patlamalarında 5 kişi yaşamını yitirdi

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg şehrinde yaşanan havai fişek kazalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde benzer kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.