  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya'da havai fişek patlamalarında 5 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Almanya'da havai fişek patlamalarında 5 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında havai fişek kazaları facia ile sonuçlandı. Kutlamalar sırasında yaşanan olaylarda en az 5 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da havai fişek patlamalarında 5 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg şehrinde yaşanan havai fişek kazalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde benzer kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul, 2024 yılında da seriyi bozmadı: 6 yıldır yükseliş sürüyorBorsa İstanbul, 2024 yılında da seriyi bozmadı: 6 yıldır yükseliş sürüyorBorsa Haberleri

 

Avrupa’nın para birimi Euro 26 yaşındaAvrupa’nın para birimi Euro 26 yaşındaFinans

 

Dünya
ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakerelere başlıyor! Tarih belli oldu
İran üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakerelere başlıyor! Tarih belli oldu
Macron, "bazı önemli konuları" 2025'te referanduma götürecek
Macron, "bazı önemli konuları" 2025'te referanduma götürecek
Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İsrail, 2025'in ilk saatlerinde Gazze'ye saldırdı! 20 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, 2025'in ilk saatlerinde Gazze'ye saldırdı! 20 Filistinli hayatını kaybetti
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
RUS GAZININ UKRAYNA ÜZERİNDEN AVRUPA'YA SEVKİYATI DURDU