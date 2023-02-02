Almanya'da ihracat sert düştü

Almanya'da Aralık ayı dış ticaret istatistikleri Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklandı. Aralık ayında dair açıklanan verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde ihracat bir önceki aya göre yüzde 6,3 daralarak 127 milyar Euro oldu. İthalat ise bir önceki aya göre yüzde 6,1'lik bir azalışla 117 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret dengesi 10 milyar Euro olurken 2022 yılının tamamında 76 milyar Euro olarak gerçekleşti.

2022'nin tamamında ise takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış ihracat önceki yıla göre yüzde 14,3 artarken , enerji fiyatlarındaki keskin yükseliş nedeniyle ithalat yüzde 24,3 ile çok daha güçlü bir şekilde arttı.

Destatis, yayımladığı açıklamada ithalattaki güçlü artışa gerekçe olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dolayısıyla yükselen enerji fiyatlarını gösterdi.