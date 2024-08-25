Almanya'da IŞİD'in üstlendiği saldırının şüphelisi tutuklandı

Almanya'nın Solingen şehrinde üç kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 8 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırı sonrası teslim olan ve şüpheli olarak gözaltına alınan Suriye vatandaşı Issa Al H. tutuklandı.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılık, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığını duyurdu.

Açıklamada Issa Al H’nın IŞİD'in ideolojisini paylaştığı ve örgüte "23 Ağustos 2024'ten önce şu anda kesin olarak belirlenemeyen bir zamanda katıldığı" belirtilen açıklamada, 23 Ağustos’ta Solingen’deki festivalde mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi öldürmeye karar verdiği iddia edildi.

Zanlının festival ziyaretçilerini arkadan boyun ve üst vücut bölgelerinden defalarca ve kasıtlı olarak bıçakladığını belirten savcılık Issa Al H.'nin Solingen’de gözaltına alındığını, bugün de hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

"Sınırdışı edilecekti"

Alman basınının emniyet makamlarına dayandırdığı haberlere göre, Suriye’nin Deyrizor kentinde doğduğu belirtilen 26 yaşındaki Issa Al H, 2022’de Almanya’ya gitti ve Bielefeld kentinde sığınma talebinde bulundu.

Issa Al H’nin iltica talebi Almanya’da reddedildiği için geçen yıl Bulgaristan’a sınırdışı edilecekti. Ancak Issa Al H, saklanarak sınırdışı edilme tarihini geçirdi. Daha sonra işlem iptal edildi ve Federal Göç Dairesi Issa Al H'ye koruma statüsü verdi ve ardından Solingen’e gönderildi.

Dublin Anlaşması’na göre, bir sığınmacının ilk giriş yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkesi genellikle bu kişinin sığınma başvurusundan sorumlu. Issa Al H’nin Bulgaristan üzerinden AB’ye girdiği için Almanya’dan Bulgaristan’a sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.