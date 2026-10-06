Almanya’da istihbarat depremi: Eski BND Başkanı Hanning gözaltında

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Almanya’da eski BND Başkanı August Hanning hakkında yürütülen casusluk soruşturması ülke gündemine oturdu. Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre Hanning, devlet sırlarının elde edilmesi, vatana ihanet niteliğinde casusluk, vatana ihanete teşebbüs ve istihbarat faaliyeti yürütme şüpheleriyle gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında eski BND çalışanı Manfred D. de gözaltına alındı.

Hanning’in BND geçmişi dikkat çekiyor

August Hanning, Aralık 1998 ile Kasım 2005 arasında Almanya’nın dış istihbarat teşkilatı BND’nin başkanlığını yürüttü. Soruşturmanın diğer şüphelisi Manfred D. ise Hanning’in BND başkanlığı döneminde ofis müdürü olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda da BND içerisinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunarak gizli bilgilere erişim imkanını sürdürdüğü belirtildi.

Yaklaşık 2 bin gizli belge iddiası

Federal Başsavcılığın açıklamasına göre Hanning ile Manfred D. arasındaki işbirliğinin 2010 yılı civarında başladığından şüpheleniliyor. Manfred D.’nin, BND’deki görevleri sayesinde erişebildiği bilgileri Hanning’e para karşılığında aktardığı öne sürülüyor.

Soruşturma kapsamında Haziran 2022’ye kadar Hanning’e yaklaşık 2 bin belgenin ulaştırıldığı iddia edildi. Belgelerin büyük bölümünün gizlilik derecesine sahip olduğu ve istihbarat teşkilatlarının kullanımına yönelik bilgiler içerdiği belirtildi.

Belgeler danışmanlık faaliyetinde kullanıldı

Savcılık, Hanning’in kendisine ulaştırılan gizli bilgileri özel danışmanlık faaliyetlerinde kullanmak istediğinden şüpheleniyor. Soruşturma kapsamında, belgeler arasında BND’nin istihbarat değerlendirmeleri ile Almanya Başbakanlığına yönelik siyasi ve güvenlik bilgilerini içeren dokümanların da bulunduğu belirtiliyor.

Yabancı istihbarat bağlantısı araştırılıyor

Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise Hanning’in gizli bilgilerden yararlanarak yabancı bir istihbarat teşkilatının çalışanı için analiz hazırladığı yönünde. Federal Başsavcılığa göre hazırlanan analizin hedeflenen kişiye ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.

Hanning’in ayrıca başka bir ülkenin istihbarat servisinde görev yapan bir kişiyle uzun süreli iletişim kurduğu ve bu kişiye siyasi bilgiler aktardığı da iddialar arasında yer alıyor. Söz konusu bilgilerin bir bölümünün Manfred D. aracılığıyla elde edilen materyallere dayandığından şüpheleniliyor.

Operasyon üç bölgede yürütüldü

Soruşturma kapsamında Almanya’nın Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletleri ile Berlin’de operasyonlar düzenlendi. Hanning ve Manfred D.’nin yanı sıra şüphelilerin adreslerinde de aramalar gerçekleştirildi. Yetkililer, soruşturmanın yabancı istihbarat bağlantılarının bulunup bulunmadığı yönündeki boyutunu da inceliyor.

Hanning suçlamalarla karşı karşıya

Eski BND Başkanı Hanning hakkında yöneltilen suçlamalar arasında devlet sırlarını elde etme, vatana ihanet niteliğinde casusluk ve istihbarat faaliyeti yürütme şüphesi bulunuyor. Manfred D. ise vatana ihanete teşebbüse yardım etmek ve casusluk faaliyetlerine destek vermekle suçlanıyor.

Şüpheliler hakim karşısına çıkacak

Federal Başsavcılık, iki şüphelinin tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağını açıkladı. Soruşturma henüz devam ederken, Alman makamları gizli belgelerin hangi amaçla kullanıldığını ve bunların herhangi bir yabancı istihbarat servisine ulaşıp ulaşmadığını araştırıyor.

Almanya’da büyük istihbarat soruşturması

Eski BND Başkanı’nın soruşturmanın merkezinde yer alması, dosyanın Almanya açısından önemini artırıyor. Hanning’in BND’nin başında bulunduğu dönemin ardından dahi teşkilattan gizli bilgilere eriştiği iddiası, soruşturmanın yalnızca iki kişi arasındaki belge alışverişiyle sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor. Ancak yöneltilen suçlamaların soruşturma aşamasındaki iddialar olduğu ve Hanning ile Manfred D. hakkındaki nihai hukuki durumun yargı sürecinin ilerlemesiyle netleşeceği belirtiliyor.