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Almanya'da köpek vergisiden rekor gelir elde edildi

Almanya'da 2023 yılında toplanan köpek vergileri rekor bir artışla, bir önceki yıla göre yüzde 1,6, son 10 yılda yüzde 41 artışla 421 milyon Euro'ya çıktı.

Haber Merkezi
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Almanya'da köpek vergisiden rekor gelir elde edildi
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Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl Almanya'da belediye yönetimlerinin yaklaşık 421 milyon Euro köpek vergisi topladığını açıkladı. Böylece, 2023 yılında elde edilen köpek vergisi gelirleri, 2022 yılına göre yüzde 1,6 dolayında artış göstermiş oldu.

Eldeki istatistiki veriler, son 10 yıldır köpek vergisinden elde edilen gelirlerin düzenli olarak arttığını ortaya koyuyor. Verilere göre, söz konusu vergiden elde edilen gelirler, son on yılda yüzde 41 dolayında arttı. 2023 yılında elde edilen toplam gelir, 299 milyon Euro civarındaydı.

10 milyonu aşkın köpek var

İstatistik Dairesi, söz konusu verilerin, otomatik olarak Almanya'da daha fazla köpek olduğu anlamına gelmediğini de ifade etti. Tam olarak ne için ne kadar vergi toplanacağını yerel yönetimler belirliyor. Dolayısıyla ödenen verginin yüksekliğinde, bir hânedeki köpek sayısı veya sahip olunan köpeğin ırkı rol oynayabiliyor.

Söz konusu istatistik, 10 Ekim Dünya Köpek Günü vesilesiyle yayımlandı.

Zoolojik İşletmeler Derneği (ZZF) ve Evcil Hayvan Sanayi Derneği'nin (IVH) yaptırdığı ortak bir ankete göre, 2023 yılında Almanya'daki hânelerde yaklaşık 10 milyon 500 bin köpek yaşıyordu.

Öte yandan köpek ve kedi yemlerinin 2023 yılında yüzde 17 dolayında artış gösterdiği tespit edildi. Aynı zaman diliminde genel zamlanma, yüzde 5,9 olarak kaydedildi.

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