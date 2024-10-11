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Almanya’da korku dolu anlar! Sinema salonunda silah sesleri

Almanya'nın Krefeld kentinde bir sinema salonuna kundaklama girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından vurularak yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Almanya’da korku dolu anlar! Sinema salonunda silah sesleri
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Almanya’nın Krefeld şehrindeki bir sinema salonunda duyulan silah sesleri korku dolu anlara neden oldu. Krefeld polisinden edinilen bilgilere göre, bir sinema salonuna yönelik kundaklama girişiminde bulunan şüpheli polis tarafından vuruldu.

Yangın çıkarmaya çalışan erkek şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, şahsın tek başına hareket ettiğini değerlendiren polis yerel halk için devam eden bir tehlikenin olmadığını açıkladı. Yaralanan sivilin olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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