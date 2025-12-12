Almanya'da küçük uçak caddeye acil iniş yaptı: 3 yaralı



Almanya'nın Mannheim kentinde motor arızası veren küçük uçak, trafik akışının olduğu caddeye acil iniş yaptı. Uçak, inişin ardından trafik levhasına çarparak durdu. Olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde tedavi altına aldı. Kazada, uçakta bulunan 3 kişi yaralandı. Yetkililer, büyük bir felaketin kıl payı atlatıldığını belirtti.



Diamond DA 40 D Star tipi uçağın Mannheim-Neuostheim Havaalanı'ndan havalandığı, kalkıştan kısa bir süre sonra arıza verdiğini aktarıldı. Uçağın pilotu, yerleşim yerlerinin arasında kalan Hauptfeuerwache (Ana İtfaiye) yakınlarındaki boş bir alana zorunlu iniş yapma kararı aldı.

Görgü tanıkları, uçağın iniş sırasında park halindeki iki aracın arasından son anda geçerek caddeye ulaştığını, bir süre sürüklendikten sonra trafik levhasına çarptığını aktardı.

Kaza nedeniyle Neckarauer Caddesi'nden şehir merkezine giden trafik akışı tamamen durduruldu. Saatlerce süren çalışmanın ardından uçağın enkazı bölgeden kaldırıldı. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Federal Uçak Kazası Soruşturma Dairesi (BFU) yetkilileri olay yerine gelerek detaylı incelemelere başladı.