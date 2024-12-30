Almanya'da küçük uçak kazası: yaralılar var
Almanya'da dört koltuklu Cessna C-172 uçağık düştü. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleşen uçak kazasında, tek motorlu pervaneli bir uçak iniş sırasında düştü.
2 kişi yaralandı
Olayla ilgili polis açıklama yaptı. Açıklamada, kazanın öğleden sonra meydana geldiği, havalimanının geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.
#AccidenteAéreo hoy de un #Cessna172S Skyhawk SP (D-EAKS), del operador "BWLV Motorflugschule Hahnweide" cerca del VOR de #Stuttgart junto al Aeropuerto de Stuttgart (EDDS), #Alemania 🇩🇪. 2 ocupantes. No está clara la gravedad de sus heridas. Tenía como destino EDST. 29-12-24 pic.twitter.com/j8WjFdSXag— Iván Castro Palacios (@ivancp25) December 29, 2024