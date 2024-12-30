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Almanya'da küçük uçak kazası: yaralılar var

Almanya'da dört koltuklu Cessna C-172 uçağık düştü. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Almanya'da küçük uçak kazası: yaralılar var
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Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleşen uçak kazasında, tek motorlu pervaneli bir uçak iniş sırasında düştü.

2 kişi yaralandı

Olayla ilgili polis açıklama yaptı. Açıklamada, kazanın öğleden sonra meydana geldiği, havalimanının geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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