Almanya’da mali paket etkisini göstermeye başladı: Ekonomide toparlanma sinyali

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Almanya ekonomisinde kamu harcamalarının etkisi giderek daha görünür hale geliyor. Citi analistlerinin değerlendirmesine göre, 2026 yılında ekonomik büyümenin daha önce öngörülenden güçlü gerçekleşebileceğine yönelik erken göstergeler ortaya çıkıyor.

Savunma harcamaları hızlandı

Mali desteğin en belirgin hissedildiği alanların başında savunma harcamaları geliyor. Ana federal bütçeden yapılan savunma harcamaları, ağustos ayına kadar geçen 12 aylık dönemde önceki 12 aylık döneme kıyasla yüzde 27 yükseldi.

Savunma ve yatırım amacıyla oluşturulan özel fondan ocak-ağustos döneminde 36,5 milyar avroluk kaynak ihraç edildi. Bu tutar, 2026 yılı için planlanan miktarın yüzde 62’sine karşılık geliyor.

Tüketim tarafında geçiş daha hızlı

Kaynakların ihraç edilmesi ile fiili harcama arasında zaman farkı bulunuyor. Özellikle tüketim odaklı önlemlerde bu geçişin daha hızlı gerçekleştiği görülüyor. Hastanelerin dönüşüm maliyetleri için bu yıl ayrılan 6 milyar avro, söz konusu uygulamalara örnek olarak gösteriliyor. Bu kaynağın önemli bölümü fiilen başka bir fona aktarılmış durumda.

Altyapı yatırımları geriden geliyor

Mali paketin altyapı ayağında ise süreç daha yavaş ilerliyor. Çok sayıda yatırım projesinin henüz erken aşamada olması ve Maliye Bakanlığı'nın takip göstergelerinde gecikmeler görülmesi, altyapı harcamalarının ekonomiye etkisinin daha ileri bir tarihe kalabileceğine işaret ediyor. Citi analistleri, yatırım programının daha güçlü bir ekonomik etki yaratmasının birkaç çeyrek daha sürebileceğini belirtiyor.

Sanayi siparişlerinde dikkat çeken hareketlilik

İmalat sektöründeki siparişler, mali desteğin ekonomiye yansımaya başladığına dair daha belirgin işaretler sunuyor. Siparişlerdeki yükseliş yaklaşık bir yıl önce başladı ve bu gelişme, 2025 bütçesinin eylül ayında kabul edilmesinin ardından görüldü.

Ancak siparişlerdeki artışın tamamının kamu harcamalarından kaynaklandığı söylenemiyor. Bilgi teknolojileri, iletişim ekipmanları ve diğer elektronik ürünleri kapsayan dayanıklı tüketim mallarında hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen talepler yükseldi.

Savunma siparişleri öne çıkıyor

Kamu harcamalarıyla doğrudan bağlantısı daha belirgin olan alanlardan biri ise silah ve mühimmat siparişleri oldu. Almanya'daki yurt içi imalat sipariş stoku da 2025 bütçesinin onaylanmasından bu yana önemli ölçüde arttı. Bu tablo, mali genişlemenin özellikle savunma sektöründeki üretim ve siparişler üzerinden daha hızlı hissedildiğini gösteriyor.

Altyapıda henüz net ivme yok

İnşaat mühendisliği tarafındaki veriler ise daha sınırlı bir tablo ortaya koyuyor. Yollar hariç tutulduğunda, inşaat mühendisliği siparişleri üç aylık dönemde yüzde 9,3 arttı. Bununla birlikte söz konusu verinin değişken yapısı nedeniyle, rakamların altyapı yatırımlarında kalıcı ve güçlü bir hızlanmayı henüz kesin olarak ortaya koymadığı belirtiliyor.

Mali desteğin etkisi kademeli yayılıyor

Mevcut göstergeler, Almanya'daki mali genişlemenin ekonominin farklı alanlarına aynı hızda ulaşmadığını ortaya koyuyor. Savunma harcamaları ve tüketim tarafındaki hareketlilik daha erken öne çıkarken, büyük altyapı projelerinin ekonomik etkisinin önümüzdeki çeyreklerde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.