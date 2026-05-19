Almanya'da milletvekilleri zamlı maaştan vazgeçiyor

Almanya'da 1 Temmuz'dan itibaren milletvekili maaşlarına yapılması planlanan zammın bu yıl için askıya alınması bekleniyor.

Mevcut düzenlemeye göre milletvekili maaşlarının 1 Temmuz itibarıyla 497 euro artarak yaklaşık 12 bin 330 euroya yükselmesi öngörülüyordu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin meclis işleri sorumlusu Steffen Bilger, RTL ve ntv televizyonlarına yaptığı açıklamada, maaş artışının durdurulması konusunda partiler arasında geniş bir mutabakat bulunduğunu belirtti.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Sol Parti, Yeşiller ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) de maaşlara zammın askıya alınmasına destek veriyor.

SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf da Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, vatandaşları etkileyecek tasarruf planları nedeniyle partisinin maaş artışını askıya almak istediğini söylemişti.

CDU milletvekili Bilger de ülkede bu yıl yapılacak kapsamlı reformların vatandaşlar için ek yükler getireceğine işaret ederek, "Bu koşullarda siyasetçilerin de sorumluluk üstlenmesi doğru olur" değerlendirmesinde bulundu.