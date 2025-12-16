Almanya’da müslümanlara yönelik öfke için dezenformasyon

Almanya’da sosyal medyada Noel pazarları üzerinden yalan haber ve görüntülerle Müslümanlar hedef gösterilmeye çalışıldı.

Almanya'nın güvenilir internet haber portalı Tagesschau’da yer alan habere göre ülkede Ekim ayından bu yana Noel pazarları hakkında asılsız iddialar içeren videolar ve fotoğraflar internet ortamında dolaşıma sokuldu. Birçoğu milyonlarca izleyiciye ulaşan videoların bağlamından koparıldığı, eklemeler yapıldığı, çekildiği tarih ve olayların farklı olmasına rağmen Noel döneminde gerçekleşmiş gibi yansıtıldığı belirlendi. Dezenformasyon içeren görüntülerde Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde Berlin ve Mainz kentinde 2015'ten sonra ülkeye gelmiş Suriye kökenlilerin şarkılar söyleyerek yaptığı kutlamalar "Müslümanlar Noel pazarına baskın düzenledi, Arap müziği çaldı, Noel pazarına karşı gösteriler düzenledi" şeklinde dolaşıma sokuldu. Her iki kentteki gösterilerin Noel pazarında değil yakın bir bölgede gerçekleştiği polisin de eylemlerin sorunsuz geçtiğini bildirdiği belirtildi.

Aralık 2024 yılına ait görüntüler yeni gibi çarpıtılarak dolaşıma sokuldu

Bu yılın Kasım ayından bu yana dolaşımda olan bir başka videoda ise Essen kentinde Müslümanların Noel pazarında "Allah’tan başka ilah yoktur" diye bağırdığı iddia edildi. Ancak videonun Aralık 2024 yılına ait olduğu, ülkedeki Suriyelilerin Esad rejiminin düşüşünü kutladıkları, ana tren istasyonundan şehir merkezinde kurulu Noel pazarının olduğu bölgeye kadar yürüdükleri, "Suriye halkı birdir beraberdir" sloganı attıkları belirlendi.

Stuttgart Noel pazarında asılsız iddia

Stuttgart Noel pazarında çekildiği iddia edilen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir diğer görüntüde ise bazı insanların yaya bölgesinde ritmik bir şekilde bir şarkıya eşlik ettikleri görülüyor. Arka planda Noel ağaçlarının görüldüğü iddia edilen video "Stuttgart Noel pazarında Arap müziği yankılanıyor" sözleriyle dolaşıma sokuldu. Ancak videonun coğrafi analiz raporunda görüntülerin Stuttgart kentinin merkezinde yer alan König Caddesinde çekildiği en yakın Noel pazarına 250 metre uzaklıkta olduğu belirlendi. Ancak dezenformasyon içeren video 435 bin görüntülenme alırken yapılan yorumlarda bir askerin silahıyla bir hedefe odaklandığı fotoğraf paylaşılarak şarkı söyleyenlerin öldürülmesi gerektiği mesajı verildi.

Yapay zeka ile görseller paylaşıldı

Noel pazarları üzerinden yapılan dezenformasyon polislerin aldığı güvenlik önlemleri üzerinden de yapıldığı belirlendi. Noel pazarlarına saldırı olacağını iddia eden bazı kullanıcıların polislerin bazen rutin bazen de izinli bir gösterilere yönelik tedbirleri Noel pazarlarına saldırıları önlemek için aldıklarını iddia etti. 7 bin Noel pazarının kurulduğu Almanya’da birkaç noktadaki güvenlik önlemlerinin ülke genelinde alındığı izlenimi verildiği, Berlin’de aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisinin gösterisinde görev alan polislerin Noel saldırısını önlemek için bölgede bulunduğu iddiasıyla paylaşıldığı anlaşıldı. Yine bir Noel pazarında yoğun güvenlik önlemleri alındığı iddia edilen bir fotoğrafın 2014 yılında çekildiği ve yapay zeka desteği ile 2025 yılına aitmiş gibi paylaşım yapıldığı ortaya çıktı.

Dezenformasyon videoları müslümanlar aleyhine algıyı güçlendiriyor

Uzmanlara göre bu tür dezenformasyon içeren görüntülerin internet ortamında hızla yayılması stratejik bir iletişimin olduğunu gösteriyor. Alman basınına değerlendirmelerde bulunan Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (TH Köln) Bilgi ve İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Horz-Ishak, Almanya’da duygusallığın arttığı Noel döneminde bu tür videoların sorgulanmadan ikna olma olasılıklarını arttırdığını belirtti. İletişim bilimci Horz-Ishak’a göre bu tür yanlış iddiaların internette hızla yayılması, Müslümanlar hakkındaki yanlış yerleşik görüşleri de tetikleyerek sosyal medyada Müslümanlar aleyhine olan anlatıları güçlendirmeyi amaçlıyor. Horz-Ishak, video paylaşımları yapanların stratejik bir iletişim yolunu kullandıklarını savunuyor.