Almanya'da Noel pazarına araçla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay" dedi. Haseloff, saldırıda bazıları ağır olmak üzere 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganın doktor olduğu ortaya çıktı

Haslehoff, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığı açıklandı. Welt gazetesi de polise dayandırdığı haberinde saldırganın 1974 doğumlu Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti.

400 metre boyunca aracını insanların üzerine sürdü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırgan, Noel pazarında en az 400 metre boyunca aracını kalabalığın üzerine sürdü. Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendi.