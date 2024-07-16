Almanya'da önemli yatırımcı göstergesi kötüleşti

Almanya'da yatırımcıların ekonomiye olan güveni temmuz ayında beklenenden daha kötü geldi.

Ekonomik araştırma enstitüsü ZEW'in derlediği verilere göre ekonomik güven endeksi temmuzda Haziran ayındaki 47,5 puandan 41,8 puana geriledi.

Analistler temmuz ayında endeksin 42,3 puan olmasını bekliyorlardı.

ZEW yaptığı değermendirmede Almanya için ekonomik görünümün kötüleşmekte olduğunu ve bir yıldır ilk kez Almanya için ekonomik beklentilerin düşmekte olduğunu ifade etti.