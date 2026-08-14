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Almanya'da orman yangını: Bin 800 kişiye tahliye emri

Almanya'nın batısında çıkan orman yangını nedeniyle bin 800 kişiden evlerini tahliye etmesi istendi.

Haber Merkezi
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Almanya'da orman yangını: Bin 800 kişiye tahliye emri
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Sıcak hava etkisi altındaki Avrupa'da orman yangınları devam ediyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı, Belçika sınırındaki Strass köyü yakınlarında yerel saatle 04.00'te orman yangını başladı.

Yerel yetkililer, orman yangını nedeniyle bin 800 kişiden evlerini tahliye etmelerini isterken, yanlarına yalnızca temel ihtiyaçlarını, kimlik belgelerini ve gerekli ilaçlarını almaları çağrısında bulundu.

Yangın şu ana kadar 25 hektarlık alanı etkilerken bölgeden geçen B399 kara yolu önlem olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi devam ediyor.