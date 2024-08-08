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Almanya'da otel çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var

Almanya'nın Kröv kentinde kısmen çöken bir otelin altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise enkazda mahsur kaldı.

Haber Merkezi
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Almanya'da otel çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var
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Kurtarma operasyonu şefi Joerg Teusch, bir kadının cesedinin çıkarıldığını ancak acil servislerin erkek olan ikinci kişiye ulaşamadığını bildirdi.

Teusch, kurtarılan 2 yaşındaki bir çocuk hakkında, "Bir çocuk gördüğüm için hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diye konuştu. 

Otel, Almanya'daki Moselle nehri kıyısı yakınlarında bir gecede çöktü. Polisler kaza sırasında otelde 14 kişinin bulunduğunu bildirdi.

İtfaiye ekibi, otelin tamamen çökmesinden korkulduğu için başlangıçta mahsur kalanlara ulaşamadıklarını ve çevredeki 21 komşunun güvenlik nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını açıkladı. 

Kasabaya yaklaşık 250 polis, itfaiyeci ve sağlık görevlisi gönderildi.

Olayın nedeni şu anda bilinmiyor.

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