Almanya'da perakende satışlar sert düştü
Aralık ayı perakende satışları, Almanya'da sert düşerek bir önceki aya göre yüzde 5,3 geriledi.
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satış verilerini açıkladı. Almanya'da aralık ayında gerçekleşen perakende satışlara dair veriler beklentilerin altında kalarak sert bir şekilde düştü.
Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalış gösteren perakende satışlar piyasa beklenisi olan yüzde 0,2'lik yükselişin altında kaldı.
Geçen yılın aynı dönemine göre ise aralık ayında perekande satışlar yüzde 6,4 azalış gösterdi.