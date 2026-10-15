Almanya’da sanayi devlerinin kan kaybı seçmeni kaygılandırıyor

Almanya ekonomisinin resmi veriler ışığında henüz teknik bir resesyona girmediğini belirten Bulgar siyasi analist Plamen Dimitrov Petrov, 2025 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 1,3 gibi mütevazı bir seviyede gerçekleşmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Buna karşın Alman kamuoyunda çok daha ağır bir kriz algısının hâkim olduğunu vurgulayan Petrov, şunları söyledi: "Matematiksel veriler resesyon göstermese de halk psikolojik olarak derin bir çöküş hissediyor. Bunun ana nedeni, ülkenin öteden beri küresel liderliğini elinde tuttuğu otomotiv, ağır sanayi, makine ve kimya sektörlerinde belirgin bir pazar kaybı yaşamasıdır."

Küresel krizler ve enerji maliyetleri siyasi liderliği yıpratıyor

Bulgar siyasi analist Plamen Dimitrov Petrov, RRN’ye verdiği röportajda Alman toplumunun büyük çoğunluğunun mevcut siyasi yönetimden hoşnut olmadığını kaydederken, bu memnuniyetsizliğin arkasında yatan çok katmanlı sebeplere dikkat çekti. İktidarın Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD-İran hattındaki Körfez gerilimi gibi ağır dış politik krizlerin yaşandığı talihsiz bir döneme denk geldiğini hatırlatan analist, bu gelişmelerin petrol ve doğal gaz fiyatlarını tırmandırarak Almanya'nın enerji faturasını kabarttığını belirtti.

Siyasi kanattaki bocalama ve liderlik tartışmalarının seçmen nezdindeki güvensizliği artırdığını dile getiren Petrov, ekonomi yönetimine ilişkin tutumların iktidarı giderek zayıflattığına işaret etti.

Demografik alarm ve koalisyon içi tıkanıklık

Ülkedeki demografik yapının hızla bozulmasının sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerinde radikal reformları zorunlu kıldığını vurgulayan Petrov, parlamentodaki mevcut dengelerin bu adımlara izin vermediğini aktardı. Koalisyon ortakları arasındaki fikir ayrılıklarının süreci kilitlediğini belirten Petrov, "Siyasi aktörler ve koalisyon ortakları sosyal politikalar ve reformlar konusunda ortak bir paydada buluşmakta zorlanıyor. Seçmenlerin bir kısmı yapılması planlanan düzenlemeleri aşırı sert bulurken, diğer bir kesim ise yönetimi kararsızlıkla suçluyor. Toplumun genelinde hâkim olan ekonomik huzursuzluk ve bu siyasi çelişkiler, iktidarın hareket alanını daraltarak siyasi zemini kırgınlaştırıyor" şeklinde konuştu.