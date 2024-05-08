Almanya'da şirket iflasları nisanda yüzde 28,5 arttı

Almanya'da ekonomideki durgunluk ve yüksek faiz maliyetleri dolayısıyla şirket iflasları nisanda yüzde 28,5 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,5 yükseldi. Ülkede iflaslarda martta ise bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artış görülmüştü.

Destatis’in açıklamasında, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğuna vurgu yapılarak, "İflaslarda Haziran 2023'ten beri, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi." ifadesine yer verildi.

Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında şubat ayına ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Buna göre, şubatta iflas eden işletme sayısı Şubat 2023'e göre yüzde 31,1 artarak 1.785'e yükseldi.

En çok taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü

Şubat 2024’te en çok iflas, her 10 bin şirkette 9 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 8 vaka ile imalat ve inşaat sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 4,1milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, Şubat 2023'te yaklaşık 3,2 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 795 borçlu da şubatta kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 arttı.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Ülke ekonomisi, iki yıllık durgunluk döneminin ardından, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ancak özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle ekonomi kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 24 Nisan'da, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.