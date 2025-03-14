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Almanya'da siyasiler uzlaştı: Piyasalar olumlu tepki verdi

Almanya’da CDU/CSU, SPD ve Yeşiller savunma ve yatırım paketinde uzlaştı. Anlaşmayla, Yeşiller Partisi'nin CDU/CSU ve SPD'nin hazırladığı savunma ve yatırım paketini 18 Mart’ta Federal Meclis’te oylamada desteklemesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Almanya'da siyasiler uzlaştı: Piyasalar olumlu tepki verdi
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Almanya'da siyasi partiler, kamu borçlanmasında büyük artış yapılması konusunda anlaştı.

Almanya'nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, kamu borçlanmasında büyük artış yapılması konusunda Yeşiller Partisi ile uzlaşıya vardı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz, Almanya’da ekonomik büyümeyi canlandırmak ve askeri harcamaları artırmak için 500 milyar Euroluk bir fonu Alman parlamentosunun onaylamasını istiyordu.

2009'da yürürlüğe giren ve bütçe açığının ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 0,35'ini geçmemesi kuralı getirerek hükümetin borçlanmasını sınırlayan "borç freninin" belirli savunma harcamaları için gevşetilmesi de Merz’in istekleri arasında yer alıyordu.

Anlaşmayla, Yeşiller Partisi'nin genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hazırladığı savunma ve yatırım paketini 18 Mart’ta Federal Meclis’te oylamada desteklemesi bekleniyor.

Anlaşma, GSYH'nin yüzde 1'inin üstünde savunma harcamalarını borç freninden muaf tutuyor

4 Mart’ta CDU/CSU ve SPD daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar Euroluk fon kurulması konusunda anlaşmıştı. Borç frenini gevşetmek için anayasadaki ilgili maddenin değişmesi gerekiyor.

Ancak Mecliste, CDU/CSU ve SPD anayasa maddesini değiştirecek sandalye sayısına ulaşamadığı için Yeşillere ihtiyaç duyuluyordu.

Federal Meclis'te 18 Mart’ta savunma ve yatırım paketine ilişkin görüşmeler yapılacak.

Bu arada, söz konusu anlaşmanın duyurulmasının ardından DAX 40 endeksi yaklaşık yüzde 2 artış gösterirken, Almanya’nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi arttı. Euro da dolara karşı değer kazandı.

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