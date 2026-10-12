Almanya'da SPD Eş Genel Başkanı ve Çalışma Bakanı her iki görevinden de istifa etti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Genel Başkanı ve Çalışma Bakanı Baerbel Bas her iki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

DW Türkçe'nin haberine göre Bas istifasına gerekçe olarak üvey kızının vefatını ve koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik Partilerinden (CDU/CSU) kendisine yönelik eleştirileri gösterdi.

"Bu adımı atmak, benim için kolay olmadı"

58 yaşındaki Bas, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sevgili yoldaşlar, sevgili meslektaşlar, bugün sizlere çok kişisel bir mesajla sesleniyorum. Üvey kızımın ölümünden sonra, yasımı içselleştirebilmek için zamana ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bu zamanı kendime yeterince ayırmak istiyorum.

Bunun yanı sıra ne yazık ki, benim için kişisel olarak zor olan bu dönemde, maalesef koalisyon ortağının saflarından da gelen bana yönelik kamuoyu önündeki saldırıların daha da yoğunlaştırıldığını görmek zorunda kaldım.

Hükümet ve parti görevlerimi kısa vadede eksiksiz bir şekilde yerine getirecek gücü kendimde bulamadığım için, her iki görevimden de ayrılmaya karar verdim.

Bu nedenle, Eş Genel Başkan ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'a, parti genel başkanlığı görevimi bugün itibarıyla bıraktığımı bildirdim. Aynı zamanda Başbakandan, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevimden alınmamı talep ettim.

Bu adımı atmak, benim için kolay olmadı."