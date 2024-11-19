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Almanya'da Tesla'nın fabrikasını protesto eden aktivistlerin kampına polis müdahale etti

Almanya'da polis, Berlin'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Tesla fabrikasının genişletilmesine karşı protesto amacıyla çevreci aktivistler tarafından kurulan kampı kaldırdı.

Haber Merkezi
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Almanya'da Tesla'nın fabrikasını protesto eden aktivistlerin kampına polis müdahale etti
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Grünheide beldesinde bulunan otomobil fabrikasının yakınındaki ormanda çadır kampı kurulduğu belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, kampın kamu güvenliğini ve kamu düzenini zedeleyici faaliyetlerden dolayı dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eylemcilerin defalarca yönetmelikleri ihlal ettiği ve suç işledikleri kaydedildi.

Çevre aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evler ve çadırlardan oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.

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