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Almanya'da toplu taşıma grevi! Çalışanlar yüzde 8 zam ve 3 gün ek izin istiyor

Almanya'nın 6 eyaletinde toplu taşıma grevleri başladı. 53 bin işçi grevi ulaşımda aksamalara neden oldu. Çalışanlar hükümetten yüzde 8 zam ve 3 gün ek izin istiyor.

Haber Merkezi
İHA
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Almanya'da toplu taşıma grevi! Çalışanlar yüzde 8 zam ve 3 gün ek izin istiyor
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Almanya’da işçi sendikasının çağrısı üzerine 6 eyalette toplu taşıma sektöründe grev başladı. Almanya’da seçim öncesi toplu taşıma sektöründe grev dalgası başladı. 

53 bin çalışan iş bıraktı

Ver.di işçi sendikasının çağrısı üzerine Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde yaklaşık 53 bin toplu taşıma çalışanı greve gitti.

 Ulaşım felç oldu

Eyaletlerde otobüs, tramvay ve metro seferleri durdu. Frankfurt, Wiesbaden ve Kassel'de sabah saatlerinden itibaren şehir içi ulaşımın büyük bölümünde aksama yaşandı. Hannover, Mainz, Stuttgart, Köln şehirleri de grevden en çok etkilenen kentler arasında yer aldı.

Çalışanlar yüzde 8 zam ve 3 gün ek izin istiyor

İşçi sendikası Ver.di, hükümetle işçiler için maaş artışı konusunda müzakereler yürütüyor. Sendika, ücret ve çalışma şartları konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması sonrası 24 saatlik uyarı grevi kararı almıştı. Ver.di, çalışanlar için yüzde 8'lik (350 euro) ücret artışı ve üç gün ek izin günü talep ediyor.

Greve elektrik, çöp toplama ve su şirketleri de katılıyor

Öte yandan, Almanya'nın başkenti Berlin’de de Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanlarının, ücret ve şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı uyarı grevi ikinci gününde sürüyor. Greve başkentteki elektrik şebekesi, çöp toplama ve su şirketlerinde çalışanlar da katılıyor.

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