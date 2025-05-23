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Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Hamburg kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi
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Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var
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Almanya'nın Hamburg kentindeki ana tren istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı. Hamburg İtfaiyesi sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Saldırgan yakalandı

Polis, saldırıyla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını ve olay yerinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını bildirdi.

Hamburg Polisi, X üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, bir kişi ana istasyonda bıçakla birden fazla kişiyi yaralamış. Şüpheli polis tarafından tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Saldırının, yoğun bir ana caddeye açılan 13 ve 14 numaralı peronların yakınında gerçekleştiği öğrenildi. Hamburg Merkez İstasyonu, günde 550.000'den fazla yolcu kapasitesiyle Almanya'nın en işlek ulaşım merkezlerinden biri olarak biliniyor.

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