Almanya'da trende bilet kontrolü yapan Serkan C. isimli kişi öldürüldü

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde Alman demir yolları şirketi Deutsche Bahn çalışanı bir kondüktör, bilet kontrolü yaptığı sırada saldırıya uğradı. Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki Serkan C. adlı demir yolu çalışanı, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre olay pazartesi akşamı bölgesel bir güzergâhta seyreden trende meydana geldi. Tren, Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Landstuhl istasyonundan ayrıldığı sırada 26 yaşındaki bir saldırgan, bilet kontrolü yapan kondüktör Serkan C.'ye saldırdı.

Polisin verdiği bilgiye göre, 26 yaşındaki şüphelinin bilet göstermeyi reddetmesi üzerine kondüktör trenden inmesi gerektiğini söyledi; bunun üzerine şüpheli, görevliye saldırdı. Aldığı darbeler sonrası yere yığılan görevliye yolcular ilk yardımda bulunurken aynı zamanda derhal polise haber verildi.

Kondüktör Serkan C. hastaneye kaldırılırken Saarland eyalet polisi ve federal polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünden bir sözcü, zanlının Almanya'da ikametgahı bulunmayan bir Yunan vatandaşı olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Savcılıktan açıklama: Kafa darbeleri sonucu öldü

Olaya dair soruşturmayı yürüten Zweibrücken Savcılığı, saldırı sonrası hayatını kaybeden tren görevlisi Serkan C.'nin başına aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandığını, şu ana kadarki bulguların olayda herhangi bir silah kullanıldığını göstermediğini duyurdu.

Savcılık, görevlinin sabah saatlerinde hastanede yaşamını yitirdiğini ve otopsinin bugün yapılacağını belirtirken; zanlının şu ana kadar ifade vermeyi reddettiği bildirildi.

Alman demir yolları şirketi: Kara bir gün

Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, LinkedIn platformunda yaptığı paylaşımda, Serkan C.'nin ölümünün kendisini "şaşkınlığa uğrattığını ve çok üzdüğünü" yazdı.

Evelyn Palla, "Deutsche Bahn olarak hepimiz bu korkunç şiddet olayını ve meslektaşımızın tamamen anlamsız şekilde öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. Hepimiz, neden bu tür şiddet olaylarının tekrar tekrar yaşandığı sorusunu kendimize sormalıyız" ifadelerini kullandı.

Tüm demir yolu çalışanları için kara bir gün olduğunu da belirten Palla, Serkan C.'nin yakınlarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Sendikadan saygı duruşu çağrısı

Almanya Demir Yolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG), Rheinland-Pfalz eyaletindeki ölümcül saldırının ardından saygı duruşu çağrısında bulundu.

EVG Genel Başkanı Martin Burkert, "Hepimiz sarsılmış durumdayız ve meslektaşımız için yas tutuyoruz. Bugün demir yolu ailesi sessizliğe gömülüyor" açıklamasını yaptı.

Saygı duruşunun yerel saatle 15:00'te düzenleneceği kaydedildi.

Sendika açıklamasının devamında, "Yarından itibaren baskıyı daha da artıracağız. Bu vahşi saldırı artık bir zihniyet değişimini başlatmalı" ifadelerine yer verdi. Sendika, demir yollarında daha fazla güvenlik için siyasetçilerin somut önlemler almasını talep ediyor.