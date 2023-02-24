Almanya'da tüketici güveni 8 ayın zirvesine çıktı

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ocakta revize edilerek bu ay için eksi 33,8 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, mart ayı için 3,3 puanlık artışla eksi 30,5 puana çıktığı belirtildi. Böylece endeks, yükselişini beşinci aya taşırken, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentisi de endeksin eksi 30,4 puana yükselmesi yönündeydi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı gibi devam eden krizlere, zayıflayan küresel ekonomiye ve yüksek enflasyona rağmen, tüketici güveninin bir kez daha gözle görülür şekilde iyileştiğini belirtti.

Enerji fiyatlarındaki son düşüşler ve ekonomistlerin bu yıl Alman ekonomisinde bir resesyonun artık önlenebileceğine ilişkin değerlendirmelerinin tüketiciler arasında iyimserliği yavaş yavaş geri döndürdüğünü kaydeden Buerkl, "Geçen sonbaharda zirveye ulaşan tüketici karamsarlığı azalıyor." ifadesini kullandı.

Tüketici güveni iyileşme gösterse de hala düşük bir noktada bulunduğunu hatırlatan Buerkl, özel tüketimin bu yıl Alman ekonomisinin büyümesine olumlu katkı sağlayamayabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada, tüketici güveninin eksi de olması, özel tüketimde yıldan yıla düşüş olduğunu gösteriyor.