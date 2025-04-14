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Almanya'da yeni başbakan belli oluyor

Almanya'da Meclis Başkanı Julia Klöckner’in yeni başbakanı seçmek için 6 Mayıs 2025 Salı günü genel kurulu toplamaya hazırlandığı belirtildi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'in ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.

Haber Merkezi
AA
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Almanya'da yeni başbakan belli oluyor
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Almanya’da başbakan seçiminin 6 Mayıs 2025’te yapılmasının planlandığı bildirildi.

Federal Meclis Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Julia Klöckner’in Almanya'nın başbakanını seçmek için 6 Mayıs 2025 Salı günü genel kurulu toplamaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, seçimin yapılmasının, koalisyon sözleşmesinin ilgili partilerce onaylanması şartına bağlı olduğuna işaret edildi.

Federal Meclis'in yeni başbakanı seçmesinin ardından aynı gün genel kurulda yeni kabine üyelerinin de yemin etmesi öngörülüyor.

Merz'in başbakan seçilmesi bekleniyor

23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri sandıktan birinci çıkmıştı.

Seçim kampanyasında CDU/CSU’nun başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz olmuştu.

Merz’in 6 Mayıs'ta mecliste yapılacak oylamanın ardından ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.

Hükümet için anlaşma sağlandı

Seçimlerin ardından hükümet kurmak için müzakere yürüten CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), 9 Nisan’da koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağlamıştı.

SPD, CDU/CSU ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü yaklaşık 358 bin üyenin oyuna sunacak. Oylama yarın başlayacak ve 29 Nisan’a kadar sürecek.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ise koalisyon protokolünü, 28 Nisan’da düzenleyeceği "küçük kurultayda" delegelere oylatacak.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 10 Nisan’da sözleşmeyi onaylamıştı.

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