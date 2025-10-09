Almanya'da yeni dönem: 'Vatandaşlık yardımı' sistemi değişiyor

Almanya, işsizlere ve yeterli gelire sahip olmayanlara sunulan "vatandaşlık yardımı" uygulamasına son veriyor.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonu, yardımların kapsamını daraltacak, kuralları sıkılaştıracak ve yararlanıcıları yakından denetleyecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

Başbakan Friedrich Merz, düzenlemelerle katılım yükümlülüklerinin artırılacağını ve yaptırımların ciddi şekilde yükseltileceğini açıkladı. Yaklaşık 5.5 milyon vatandaşlık yardımı yararlanıcısı, yeni kurallarla daha sıkı denetim ve yaptırımlara tabi olacak.

Kurallara uymayanların ödemeleri kademeli olarak durdurulacak

Yeni sistem kapsamında kurallara uymayanların ödemeleri kademeli olarak durdurulacak. İlk randevuya gelmeyenlere ikinci randevu verilecek; ikinciye katılmayanların ödemeleri yüzde 30 azaltılacak. Üçüncü randevuya katılmayanların ödemeleri tamamen durdurulacak ve kiraları devlet tarafından karşılanmayacak.

Çalışabilir durumda olup çalışmak istemeyenler cezalandırılacak

Federal Çalışma Bakanı Barbel Bas, yardıma ihtiyacı olanların destekleneceğini ancak çalışabilir durumda olup çalışmak istemeyenlerin cezalandırılacağını belirtti.

Almanya'da emeklilik yaşının artırılması tartışmaları sürerken, hükümet “aktif emeklilik” uygulamasıyla emeklilik yaşına gelmiş kişilerin ayda 2 bin euroya kadar kazançları için vergi muafiyeti getirdi.