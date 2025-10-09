  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya'da yeni dönem: 'Vatandaşlık yardımı' sistemi değişiyor
Takip Et

Almanya'da yeni dönem: 'Vatandaşlık yardımı' sistemi değişiyor

Almanya, işsizler ve geliri yetersiz olanlar için uygulanan "vatandaşlık yardımı" sistemine son verme kararı aldı. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonu "vatandaşlık yardımı"nın yerine çok daha katı kuralların olacağı yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da yeni dönem: 'Vatandaşlık yardımı' sistemi değişiyor
Takip Et

Almanya, işsizlere ve yeterli gelire sahip olmayanlara sunulan "vatandaşlık yardımı" uygulamasına son veriyor.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonu, yardımların kapsamını daraltacak, kuralları sıkılaştıracak ve yararlanıcıları yakından denetleyecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

Başbakan Friedrich Merz, düzenlemelerle katılım yükümlülüklerinin artırılacağını ve yaptırımların ciddi şekilde yükseltileceğini açıkladı. Yaklaşık 5.5 milyon vatandaşlık yardımı yararlanıcısı, yeni kurallarla daha sıkı denetim ve yaptırımlara tabi olacak.

Kurallara uymayanların ödemeleri kademeli olarak durdurulacak

Yeni sistem kapsamında kurallara uymayanların ödemeleri kademeli olarak durdurulacak. İlk randevuya gelmeyenlere ikinci randevu verilecek; ikinciye katılmayanların ödemeleri yüzde 30 azaltılacak. Üçüncü randevuya katılmayanların ödemeleri tamamen durdurulacak ve kiraları devlet tarafından karşılanmayacak.

Çalışabilir durumda olup çalışmak istemeyenler cezalandırılacak

Federal Çalışma Bakanı Barbel Bas, yardıma ihtiyacı olanların destekleneceğini ancak çalışabilir durumda olup çalışmak istemeyenlerin cezalandırılacağını belirtti.

Almanya'da emeklilik yaşının artırılması tartışmaları sürerken, hükümet “aktif emeklilik” uygulamasıyla emeklilik yaşına gelmiş kişilerin ayda 2 bin euroya kadar kazançları için vergi muafiyeti getirdi.

Eczanelerde ilaç krizi: Kur beklentisi tedarik zincirini etkiliyorEczanelerde ilaç krizi: Kur beklentisi tedarik zincirini etkiliyorGündem

 

Doğal taş sektöründe büyük zirve; MERSEM’25 Afyonkarahisar’da başlıyorDoğal taş sektöründe büyük zirve; MERSEM’25 Afyonkarahisar’da başlıyorŞehirler

 

Dünya
İsrail'den "Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verin" çağrısı
İsrail'den "Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verin" çağrısı
Zelenskiy: Putin'in, gerçekten dünya savaşı başlatma riski çok yüksek
Zelenskiy: Putin'in, gerçekten dünya savaşı başlatma riski çok yüksek
Reuters duyurdu: Türkiye, Gazze’de görev gücüne katılıyor!
Türkiye, Gazze’de görev gücüne katılıyor!
İsrail medyası: ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor
İsrail medyası: ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor
2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı
2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı
Lavrov: Suriye'deki varlığımız meşru yönetimin muhalif güçlere karşı askeri desteklenmesi için değil
Lavrov: Suriye'deki varlığımız meşru yönetimin muhalif güçlere karşı askeri desteklenmesi için değil